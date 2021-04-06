В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле населённого пункта

Подконтрольные Киеву войска обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал журналистам представитель в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, вооруженные формирования Украины открыли огонь из БМП-2 в направлении Васильевки. В результате обстрела повреждена ЛЭП, данный населённый пункт полностью обесточен, передаёт РИА Новости.

Представитель ДНР также отметил, что в зоне обстрела украинских силовиков оказалась насосная станция, которая частично разрушена. Это ухудшило водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения.

«Мы запросили у киевских властей дополнительные гарантии безопасности для установления устойчивого режима тишины», – резюмировал собеседник агентства.

В свою очередь, украинское командование утверждает, что в Донбассе за день погибли двое бойцов ВСУ. В частности, в пресс-центре оперативно-тактической группировки «Восток» заявили, что один военный умер во время эвакуации, получив ранения при минометном обстреле. Другой украинский военный скончался в районе населённого пункта Степное, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Пеков заявил, что российские власти считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, но главное, чтобы не было провокаций со стороны Украины.

«Все вы знаете, что глава РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с госпожой Ангелой Меркель и господином Эммануэлем Макроном, – отметил представитель Кремля. – Президент России весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная».

Также Песков подчеркнул, что до других европейских столиц также доводилась озабоченность нашей страны.

«В целом ситуация в Донбассе, действительно, оставляет желать лучшего», – резюмировал пресс-секретарь Путина.