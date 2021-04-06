В Госдуме поддержали законопроект о наказании до семи лет за преднамеренное банкротство

Депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали в первом чтении за проект об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве.

Им может грозить штраф в размере от 500 тыс. руб. до 2 млн руб., либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Кроме того, согласно документу, предлагается повысить санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Здесь санкции – от 3 млн руб. до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом до 5 млн руб., передаёт РИА Новости.

Кроме того, предлагается дополнить статью 195 УК РФ примечанием, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления.

Как говорится в пояснительной записке, предусмотренная законопроектом дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного.

Ранее сообщалось, что независимый финансовый советник Наталья Смирнова предложила россиянам три выхода из долгового бремени.

«Если денег нет и не имеется никакой возможности платить по долгам и в ближайшие 6-12 месяцев ситуация не наладится, то есть если вы потеряли работу, а трудоустроиться на новую не получает, да и вообще ситуация патовая, то я рекомендовала бы подавать на банкротство», – подчеркнула эксперт.

Но как предупредила специалист, у банкротства есть свои минусы. В частности, это может стать для банкрота своего рода чёрной меткой.

«На какое-то время такому человек придётся забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте, и о самостоятельных бизнес-проектах. После этой процедуры в течение 5 лет новых займов ему не дадут, нельзя будет заниматься бизнесом и на ведущую позицию в той или иной сфере его не пригласят», – пояснила Смирнова, добавив, что к этому способу можно прибегать только в крайнем случае.