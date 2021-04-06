В ходе проверок ПФР вскрылись недоплаты пенсионерам на сотни миллионов рублей

По результатам проверки Пенсионного фонда (ПФР) выяснилось, что российским пенсионерам недоплатили в общей сложности сотни миллионов рублей, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Пенсионный фонд проверили, у нас получилось, что не бились базы персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других, в результате несвоевременного обновления персональных данных пенсионерам несвоевременно доначисляются пенсии», - цитирует Regnum Кудрина.

В ходе самой проверки вскрылись нарушения, из-за которых пенсионерам недоплати в общей сложности 70 миллионов рублей. Кудрин отметил, что по результатам выявленных недочетов проведена сплошная проверка, по итогам который пенсионерам были доначислены сотни миллионов рублей после уточнения персональных данных.

Ранее Кудрин в Думе заявил, что снижения вдвое уровня бедности в России можно добиться раньше 2030 года.

