В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Пеков заявил, что российские власти считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, но главное, чтобы не было провокаций со стороны Украины, передаёт РИА Новости.

«Все вы знаете, что глава РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с госпожой Ангелой Меркель и господином Эммануэлем Макроном, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Президент России весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная».

Также Песков подчеркнул, что до других европейских столиц также доводилась озабоченность России.

«В целом ситуация в Донбассе, действительно, оставляет желать лучшего», – резюмировал пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, что представители России и США провели переговоры по ситуации в Донбассе. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», – подчеркнул дипломат.

По его мнению, в регионе сегодня можно наблюдать провокационную и крайне вызывающую линию поведения Украины и ее западных партнеров во главе с США.

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