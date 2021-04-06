В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

В России на сегодня выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавирусной инфекции нового типа, а также случаев южноафриканской разновидности COVID, рассказала в интервью газете «Известия» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского»,- сообщила чиновница. Она добавила, что данные факты свидетельствуют о наличии контактов с другими странами, поскольку все случаи завозные.

По ее словам, в мире на сегодня регистрируется все больше случаев заражения именно этими штаммами, в частности растет статистика по данным видам коронавируса в Европе, Азии, Южной Америке и Африке, подчеркнула собеседница издания. Попова посоветовала россиянам оставаться «в родной стране, чтобы сократить риск распространения заболевания».

«Если в ряде европейских стран 60-70 процентов всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало», - продолжила Попова, отметив, что результат достигнут благодаря ограничительным мерам по противодействию инфекции внутри страны и на въездах в нее. На сегодня в России выявлено более 20 штаммов COVID с различными другими мутациями. Исследователи оценивают их значимость.

Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса к настоящему времени выявлен уже в 130 странах, южноафриканский — в 80 странах, а бразильский — в 45.

