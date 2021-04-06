В России за сутки выявили еще 8,3 тыс. новых случаев COVID

В России за последние сутки зарегистрировано 8 328 эпизодов заражения коронавирусной инфекцией, передает оперштаб. Накануне коронавирус обнаружили у 8 646 человек, летальных исходов было зафиксировано 343.

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В общей сложности в стране за весь период эпидемии заразились инфекцией 4 597 868 человек. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 101 106, из которых за последние сутки скончались 389 человек. Успешно перебороли заболевание 4,22 млн пациентов, из которых 8 902 человека были выписаны за последние сутки. Сейчас в активной стадии заболевания находятся 276 727 россиян.

В Москве суточный COVID-прирост составил 1747, скончались 54 человека. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по приросту заболевших. Вторым по числу случаев коронавируса обнаруженных за последние 24 часа стал Санкт-Петербург (+702), на третьем месте Московская область (+533). В топ-5 вошли Нижегородская (+241) и Ростовская области (+238). Наименьший прирост заболевших за сутки отмечен в Республике Тыва и Ненецком АО (+1).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по числу заразивших COVID. Лидируют США (30,8 млн случаев), далее следуют Бразилия (13 млн), Индия (12,7 млн) и Франция (4,9 млн). В целом за время пандемии коронавирус был обнаружен у 131,8 млн жителей планеты. Из них около 2,9 млн человек умерли.

