В США разработали новую схему борьбы против офшоров

США разработали «новое оружие в борьбе против офшоров и уклонения бизнеса от налогов с их помощью», сообщила глава минфина США Джанет Йеллен, которую цитирует Financial Times. Сообщается, что министр финансов предложила всем странам вводить минимальный налог на прибыль для транснациональных корпораций, что сделает, по ее мнению, гонку юрисдикций разных стран за более выгодными и привлекательными условиями для иностранных корпораций бессмысленной.

В настоящее время многие из таких стран стараются установить налоговые сборы на минимальном уровне из-за чего бизнес-структуры и отдают предпочтение при регистрации таким странам, обеспечивая государствам доход за счет оплаты услуг местных юристов и регистрирующих органов.

Глава минфина США отметила, что такие компании избегают уплаты налога до репатриации полученной прибыли на родине, то есть, в стране, где зарегистрирован головной офис.

В феврале Совет Европейского союза скорректировал черный список оффшоров в Евросоюзе, не сотрудничающих с ЕС в сфере налогообложения. В перечень офшоров, которые не раскрывают бенефициаров или утаивают налоговую информацию, была добавлена Доминика.

В настоящее время в список ЕС состоит из 12 юрисдикций: Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

