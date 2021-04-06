За медленную вакцинацию придется заплатить высокую цену

Экономисты вынуждены с сожалением констатировать, что скоординированного восстановления мировой экономики в масштабах всей планеты не будет по причине того, что медленная вакцинация не только уносит дополнительные жизни, но и замедляет восстановление экономики.

Главным драйвером экономических успехов в 2021 году, согласно исследованию Financial Times (FT) и индексу Brookings-FT, скорее всего будет способность контролировать вирус и его распространение. В основе индекса лежит совокупность показателей об экономике, финансов и уверенности бизнеса. Сейчас он показывает, что в предстоящие месяцы развитые экономики опередят развивающиеся по темпам роста, финансовым показателям и уверенности инвесторов.

Министры финансов и директора центробанков на этой неделе проведут встречи МВФ и Всемирного банка (ВБ) в онлайн-формате. Расхождение в темпах восстановления еще больше усилит и без того высокую напряженность, связанную с производством и распределением вакцин.

«Мировая экономика столкнулась с резко расходящимися перспективами восстановления экономик как между разными регионами, так и внутри этих регионов»,- говорит профессор Брукинговского института Эсвар Прасад.

Индекс экономического восстановления Brookings-FT Tracking (Tiger) сравнивает показатели реальной активности, финансовых рынков и уверенности со средними показателями. Согласно цифрам за последние 6 месяцев данные по развивающимся экономикам значительно хуже средних за все время существования этого индекса, появившегося в 2012 году. Что же касается развитых стран, то их показатели, напротив, повысились вместе с восстановлением финансовых рынков. На прошлой неделе МВФ и ВБ предупредили, что особенно сильно пандемия ударит по бедным странам. Это вполне может привести к новому долговому кризису, если богатые экономики не предпримут более энергичные действия.

По словам Прасада, успехи в экономике зависят от того, смогут ли страны проводить правильную политику в области здравоохранения и экономики.

«Рецепт сильного и устойчивого восстановления,- объясняет он,- прост и ничем не отличается от прошлогоднего. Это решительные меры по контролю над коронавирсуом вместе со сбалансированными монетарными и фискальными программами помощи. При выборе стратегии и политики необходимо делать акцент не только на поддержку спроса, но и на рост производительности труда».

Две крупнейшие экономики планеты: американская и китайская, согласно индексу, возглавляют восстановление глобальной экономики, но восстанавливаются они каждая по-своему. Экономика США вполне может побить в этом году рекорд по росту и даже превысить допандемический уровень благодаря программам помощи Джо Байдена, которые станут весьма мощным финансовым подспорьем для большинства американских домохозяйств.

Китайская же экономика показывает гибкость. В стране все меньше вспышек вирусной инфекции, поэтому правительство КНР делает сейчас акцент на долгосрочные цели повышения потребления и восстановления сектора услуг.

Однако в Европе и большей части Латинской Америки наблюдаются весьма слабые перспективы роста экономик. Прогнозы МВФ, которые должны быть опубликованы на этой неделе, наверняка будут невеселыми. Не удивительно, потому что экономики этих регионов сумеют восстановиться лишь в 2022 году.

Промышленное производство и торговля восстанавливаются в глобальном масштабе очень даже неплохо. Особенно, если сравнивать с показателями годичной давности. Хотя, конечно, проблемы, связанные с борьбой с коронавирусной пандемией, остаются.

«Неэффективная политика властей негативно влияет на потребительский спрос и уверенность инвесторов в слабых экономиках и усиливает давление на экономику в целом»,- подчеркивает Эсвар Прасад.

Доллар и ставки американских гособлигаций продолжают расти. Экономисты опасаются, что развивающиеся экономики, зависящие от иностранных валют, испытают большие трудности с обслуживанием своих долгов. Члены МВФ на этой неделе обсудят усилия группы G20, в которую входят ведущие экономики мира, по ослаблению долговой нагрузки на развивающиеся страны. Обязательно будут обсуждаться проблема более надежных поставок вакцин и помощь глобальной экономике в восстановлении после пандемии.