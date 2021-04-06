Вирус снова надавил на нефть

По итогам торгового дня 5 апреля 2021 года цены на нефть упали более чем на 5%. Это произошло в связи с появлением негативных новостей о росте числа заболевших коронавирусном в Индии. «Прайм», в частности, сообщил, что в понедельник в стране, являющейся вторым крупнейшим импортером нефти в мире, зафиксирован новый максимум по числу заболевших – 103558 случаев за сутки.

Динамика цены нефти марки BRENT по данным рынка FOREX в режиме реального времени

Параллельно ухудшается положение и в Европе, где в ряде ведущих стран продолжается локдаун. Германия, главный потребитель нефти в ЕС, продлила карантин до 18 апреля. Ограничения действуют также во Франции, Италии, в Австрии, Норвегии и Швейцарии. В эту негативную повестку органично вписалась и статистика, опубликованная в США, где в феврале заказы на промтовары упали на 0,8% впервые с апреля 2020 года, причем в автосекторе сокращение достигло 4,6%.

Нефтяникам хватает, стране - нет

Все эти новости ускорили снижение цен в сырьевом сегменте, спровоцированное заявлением представителей ОПЕК+. Ранее картель заявил о намерении увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца. На этом фоне у инвесторов снова стали усиливаться опасения относительно падения спроса на энергоносители. Директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко, в частности, заявил, что Brent в результате коррекции вернется в диапазон 50–60 долларов за баррель.

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов также не исключает кратковременного ухода котировок нефти под отметку 60 долларов за баррель, но считает, что ни о каких 50 долларах речи пока не идет.

«В среднесрочной перспективе более вероятен рост нефти в рамках общемирового тренда повышения стоимости всех сырьевых активов, который является следствием огромной финансовой ликвидности, – полагает Антонов. – Вчерашнее снижение мы всё же рассматриваем как отыгрыш решения ОПЕК+ увеличить добычу. Первую реакцию нефти на это решение, выразившуюся в трёхпроцентном подъеме котировок в прошлый четверг, мы нельзя назвать логичной.»

Главным фактором, сдерживающим сейчас рост нефти, эксперт считает негативную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Европе. Это, по его мнению, первое, что приводит к сокращению потребления топлива. На втором месте – рост добычи и увеличение буровой активности в США. Что касается России, то цена нефти выше 50 долларов вполне устраивает наших нефтяников, но этого совершенно не хватает для экономики страны в целом, что очевидно по продолжающейся девальвации рубля. Хотя и здесь существенную роль играет не нефть, а сама структура экономики и система распределения налоговых поступлений, подчёркивает Антонов.

В последнее время нефть и так уже торгуется в коридоре 60–65 долларов за баррель, отмечает он. Скорее всего, на текущей неделе такое положение и сохранится. Желания пробить этот коридор вниз не наблюдается, о чём наглядно свидетельствует более чем процентный отскок котировок во вторник. А в перспективе месяца Антонов ожидает небольшого роста котировок, связанного с эффектом от введенных в Европе жестких карантинных ограничений и потеплением, которое приведет к снижению заболеваемости.

Предложение растёт, а спрос – нет

Уже сегодня на открытии торгов нефть марки Brent подросла на 1% – до 62,8 доллара за баррель, скорректировавшись после снижения накануне, указывает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. Он согласен с тем, что падение цен было вызвано несколькими причинами. Во-первых, ряд организаций (в том числе ОПЕК+ и МЭА) ранее заявляли, что рост котировок свыше 65 долларов за баррель фундаментально не обоснован и является, скорее, результатом манипуляции и слишком оптимистичных ожиданий трейдеров по восстановлению спроса. Поэтому коррекция была ожидаема.

Во-вторых, спрос уже пересмотрен в сторону снижения – до 5,6 млн баррелей в сутки вместо 5,9 млн на тот же период 2019 года (источник – прогноз ОПЕК+ от начала нынешнего апреля), напоминает Лютик. Организация ожидает, что восстановление мирового спроса замедлится из-за начала третьей волны пандемии. Третий фактор, действующий на цены – рост заболеваемости коронавирусом в Европе, странах АТР (особенно в Индии, где побит очередной рекорд по приросту числа заболевших, а страна при этом является крупнейшим потребителем сырья в Азии).

Также на ожидания трейдеров и цены действует рост количества буровых в США, где добыча восстанавливается после резкого падения в феврале, полагает эксперт. Нельзя сбрасывать со счетов и наращивание производства сырья в Иране, который увеличивает добычу, не дожидаясь прогресса в переговорах по ядерной сделке. То, что несмотря на все эти факторы ОПЕК+ все же приняла решение о постепенном увеличении добычи, также давит на котировки. Рынок же отрабатывает ситуацию только сейчас, после длительных выходных на биржах США, Европы и части азиатских государств.

Всё это в целом говорит о том, что навес предложения, образовавшийся в 2020 году из-за пандемии и отчасти сократившийся в последнее время, может снова начать расти, считает Лютик. Низкие темпы восстановления спроса в сочетании с увеличением добычи странами ОПЕК+, Ираном и США вполне способны не дать котировкам возможности вырасти до 67–68 долларов.

В краткосрочной же перспективе стоит ожидать закрепления цен на уровне 58–64 доллара за баррель. Изменить ситуацию может разве что новое решение ОПЕК+ в конце апреля – организация оставила за собой право пересмотреть квоты в сторону их снижения, если это потребуется для стабилизации уровня предложения сырья, напоминает эксперт.