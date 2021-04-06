США призвали страны мира ввести единый минимальный налог для бизнеса

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала другие страны поддержать Вашингтон в намерении установить единый минимальный налог на прибыль транснациональных компаний, который будет действовать на всей планете.

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«Вместе мы сможем использовать минимальный глобальный налог для обеспечения процветания мировой экономики и для ускорения внедрения инноваций, роста и процветания»,- заявила главный финансист Америки, выступая на Чикагском совете по глобальным делам.

Обращает на себя внимание то, что призыв Йеллен прозвучал накануне встречи представителей МВФ и Всемирного банка, на которой, кроме всего прочего, будет обсуждаться, по предложению Вашингтона, и борьба с уклонением от уплаты налогов и оффшорами.

На прошлой неделе Белый дом раскрыл план модернизации устаревшей американской инфраструктуры и ускорения перехода на чистую энергетику стоимостью более 2 трлн долларов. Финансировать эти дорогостоящие проекты в Вашингтоне хотят как раз при помощи увеличения корпоративного налога. Однако Вашингтону необходимо добиться повышения корпоративных налогов в крупнейших экономиках мира, чтобы снизить риски вывода прибыли в офшоры после сильнейшего с 1990х повышения налоговой нагрузки в США.

«Конкурентоспособность подразумевает стабильные системы налогообложения у стран, которые позволят им получать средства, достаточные для инвестирования в производство важных товаров и быстрое реагирование на кризисы. Все граждане должны в равной мере нести груз финансирования правительства».

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США уже настаивают на подписании многостороннего соглашения и цифровом налогообложении на летней встрече Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD). Однако вчерашний призыв Джанет Йеллен означает более широкое соглашение по налогообложению корпораций, охватывающее страны G20 и другие государства. При этом в самой Америке президенту Байдену придется сильно постараться, чтобы провести предложения но повышению корпоративных налогов через конгресс, включая предложение вдвое повысить минимальный налог на зарубежные прибыли компаний - с 10,5 до 21%.

Республиканцы на Капитолийском холме уверены, что такое повышение налогов ослабит конкурентоспособность американских транснациональных корпораций, и поэтому будут отчаянно сопротивляться при его утверждении.

Однако новая администрация Белого дома решила, что с этим сопротивлением будет проще справиться, если вынести проблему на глобальный уровень.

В своем выступлении в Чикаго Джанет Йеллен подчеркнула, что США заинтересованы в восстановлении своего экономического лидерства на планете после его фактической отмены предыдущей администрацией. Этого якобы требуют и многочисленные вызовы, в том числе борьба с пандемией и изменениями климата.

«Америка превыше всего не означает, что Америка должна быть одна,- заявила она.- В сегодняшнем мире ни одна страна не в состоянии в одиночку создать и поддерживать для своего народа самодостаточную экономику. Со временем отсутствие мирового лидера сделает наши институты и нашу экономику уязвимыми».

Остановилась Йеллен и на экономических связях с Китаем. Она считает, что они также, как и все остальные отношения, будут конкурентными там, где это необходимо, и сотрудничеством там, где это необходимо.

Джанет Йеллен считает, что несмотря на прогноз ФРС, согласно которому экономика США должна в этом году вырасти на 6,5%; говорить о победе развитых стран над пандемией еще слишком рано.

«Я призываю наших партнеров продолжать оказывать мощную финансовую поддержку (своим экономикам) и ни в коем случае не торопиться с ее прекращением…»,- сказала глава финансового ведомства США.

Не могла, конечно, Джанет Йеллен пройти мимо и медленной вакцинации во многих развивающихся странах, что может привести к еще более глубокому и долгому кризису. Она уверена, что правительственная помощь не разгонит инфляцию. По ее мнению, сейчас гораздо опаснее делать мало, чем много.