Заммэра Ефимов: в Москве для промышленников заработал чат-бот

Агентство промышленного развития Москвы создало чат-бот для промышленников, где они могут оперативно получить актуальную информацию о субсидиях и других мерах поддержки, подобрать площадку для размещения своего предприятия. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Чат-бот в мессенджере «Телеграм» специально создан для оперативной поддержки и консультации промышленных предприятий. С его помощью представители бизнеса могут оставить заявку по возникающим у них вопросам онлайн, без звонков к специалистам. Это очень удобно и существенно экономит время. В чат-боте можно получить актуальную информацию о действующих субсидиях и запуске новых продуктов на территории Москвы, узнать о возможностях технологического аудита, а также уточнить, какое ведомство отвечает за тот или иной вопрос», ― добавил заместитель мэра Москвы.

Чтобы задать вопрос и получить консультацию, необходимо на платформе «Телеграм» перейти в чат-бот @PromMos_Robot и нажать на /start. После этого бот под названием «Горячая линия поддержки промышленности Москвы» попросит указать ИНН предприятия, его фактический адрес, а также ФИО, должность и контакты для обратной связи пользователя.

«Эти данные бот передаст специалисту Агентства промышленного развития, который удаленно подберет необходимые сведения и направит их пользователю по указанным в обращении контактам. Кроме того, промышленники могут напрямую пообщаться со специалистом Агентства в чат-боте, если вдруг у них появятся дополнительные вопросы», ― уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В феврале в Москве появилась горячая линия по поддержке промышленных предприятий. За месяц специалисты ответили более чем на 50 вопросов промышленников.