Агробизнес «КДВ Групп» получил серьезное пополнение

ООО «КДВ Агрохолдинг», объединило «под своим крылом» ООО «Мегаферма "Шереметьево"» (молочное производство), ООО «Печаево-Нива» (заготовка корма для скота) и ООО «Тамбовская земельная компания», сообщил «Интерфакс». Агрохолдинг получил полный контроль над этими агроактивами в феврале 2021 года. Ранее вышеназванные компании входили в агрохолдинг «Красный восток», основанным погибшим в феврале 2020 года экс-депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.

Как отмечают эксперты, приобретение новых аграрных активов может иметь целью не только обеспечить сырьем собственные предприятия, но и выйти на новые рынки, в частности, молочный, который становится все более прибыльным.

«КДВ Агрохолдинг» также владеет 74,5% ООО «Тамбовагроинвест», занимающимся торговлей в сельскохозяйственной сфере, гостиничным бизнесом, лизингом техники и другим.

Помимо этого, компания контролирует активы «КДВ Групп» в Алтайском крае, Кемеровской и Орловской областях.

ООО «КДВ Групп» – один из крупнейших в России производителей снеков, кондитерских изделий, чая, кофе и соков, известный брендами «Яшкино», «Бабкины семечки» и «Кириешки». Всего у КВД 15 фабрик в России и 700 наименований изделий. Компания также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве, которые развивает под брендом «Ярче». Главный офис «КДВ Групп» находится в Томске.