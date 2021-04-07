Акции дня: TCS group в лидерах падения на Мосбирже

Бумаги TCS group торговались хуже рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 7 апреля. За день акции подешевели на -3,20% до 4 550 рублей за бумагу.

В среду компания озвучила новую стратегию до 2023 года. TCS group прогнозирует среднегодовой рост чистой прибыли более чем на 20%, ждет ее в 2023 году на уровне 75 млрд рублей (1 млрд долларов). Также бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что намерен остаться крупнейшим акционером группы. Трейдеры также ожидали решения по дивидендам. Ранее компания заявляла, что намерена отказаться от выплаты дивидендов до конца 2021 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,19% до 3500,34 пунктов. Индекс РТС поднялс на +0,14% до 1428,88 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:18 мск составила 61,36 долларов за баррель (-1,77%). Российская валюта укреплялась – 77,17 рубля за доллар.