Алексей Спирин из En+ Group вошел в совет директоров Aluminium Stewardship Initiative

Директор департамента по управлению экологическими и климатическими рисками En+ Group Алексей Спирин избран в Совет директоров международной организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Срок его полномочий составит два года.

Международная организация Aluminium Stewardship Initiative (ASI) была создана в конце 2012 года по инициативе ключевых представителей алюминиевой отрасли. К ним относятся производители и потребители первичного алюминия и сплавов, алюминиевой продукции и алюминия из вторичного сырья. Инициативу поддержали более чем 20 компаний и ассоциаций, среди которых Alcoa, Norsk Hydro, Rio Tinto Alcan, Aleris, Audi, BMW Group, Constellium, Jaguar Land Rover, Nestlé, Nespresso SA, Novelis, Rexam и Tetra Pak. ASI занимается разработкой и внедрением в алюминиевых компаниях стандартов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду, ответственное и открытое ведение бизнеса. Данные стандарты обрели широкое признание на международном уровне и стали единственным показателем соответствия предприятия целям устойчивого развития.

«Благодарю ASI за оказанное доверие. Я с нетерпением жду совместной с коллегами из Совета директоров работы, ведь нашей ключевой задачей является поддержка, формирование и продвижение лучших практик устойчивого развития по всей производственно-сбытовой цепочке производителей алюминия», - сказал директор департамента по управлению экологическими и климатическими рисками En+ Group Алексей Спирин.

Всего в совете директоров ASI - восемь человек, шесть из которых представляют входящие в ASI организации, а двое являются независимыми директорами. В Ассоциацию входят представители производственно-сбытовой цепочки производства и потребления алюминия: ассоциации, некоммерческие организации, компании сектора переработки алюминия, промышленные производители и потребители. Металлургический бизнес En+ Group является членом ASI с 2015 года.

В совете Алексей Спирин сменил вице-президента Rio Tinto Aluminium по продажам и маркетингу Толгу Эгрилмейзер. С 2018 по 2020 год Алексей Спирин представлял РУСАЛ в Комитете по стандартизации данной организации, а затем до своего избрания в совет директоров активно участвовал в деятельности профильных рабочих групп ASI.

В частности, при Алексее Спирине в 2019-2020 годах сертификационные аудиты прошли управляющая Компания и восемь предприятий РУСАЛа (составляет металлургический бизнес En+ Grouр). Соответствие стандартам ASI – важный этап в укреплении принципов устойчивого развития всей алюминиевой отрасли, при этом En+ играет ведущую роль в становлении зеленой алюминиевой промышленности. В частности, в июле 2020 года компания опубликовала "Концепцию низкоуглеродного алюминия", а в январе 2021 года приняла на себя обязательства по достижению нулевого баланся выбросов парниковых газов к 2050 году. Ранее в 2017 году металлургический бизнес En+ Group представил рынку бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW, который имеет углеродный след в несколько раз ниже, чем в среднем по отрасли — не более 2,5 тонны CO2 при среднем показателе отрасли в 12,6 тонны СО2 на тонну металла. «Сегодня в мире все говорят о необходимости предотвращения климатических изменений. Но давно пришла пора не рассуждать, а действовать. Компания вносит свой вклад в безуглеродное будущее: алюминий под новым брендом ALLOW для производства автомобилей или при строительстве зданий позволит внести весомый вклад в борьбу с глобальным потеплением»,— отмечал тогда основатель En+ Group Олег Дерипаска.