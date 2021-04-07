Банк МКБ принял участие в акции WWF «Час Земли» и отключил вывески отделений банка

Московский кредитный банк (МКБ) поддержал акцию Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли», которая прошла 27 марта по всему миру. Банк выступил генеральным партнером мероприятия, и принял в нем непосредственное участие, отключив вывески своих флагманских отделений на время акции. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как следует из сообщения пресс-службы, банк также провел кампанию в социальных сетях, охват которой составил более 54 тысяч пользователей. Чтобы повысить уровень осведомленности об акции, на экранах в офисах продаж и на терминалах банка с 22 по 28 марта более 5 миллионов раз был показан видеоролик о «Часе Земли».

Для своих сотрудников МКБ организовал показ созданного совместно Netflix и WWF фильма «Наша планета. Цена ошибки – жизнь» о роли финансового сектора в борьбе за сохранение нашего мира. Кроме того, банк реализовал ряд внутренних мероприятий и флэшмобов, посвященных ответственному поведению, потреблению и различным экопривычкам.

Всего же в рамках «Часа Земли» в этом году корпоративные партнеры и сторонники WWF России собрали более 6 млн рублей. Эта средства необходимы для реализации природоохранных проектов, победивших в конкурсе грантов для заповедников и национальных парков. Финансирование получат проекты по изучению уязвимых экосистем, мониторингу и сохранению редких видов. Благодаря конкурсу появятся новые экотропы, будут построены искусственные платформы для гнезд хищных птиц, с помощью беспилотников будет проведен учет зубров, а для лошадей Пржевальского и сайгаков будут созданы водопои, в том числе на солнечных батареях.