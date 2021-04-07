Бавария приобретёт 2,5 млн доз вакцины «Спутник V» в случае её утверждения в ЕС

Бавария – федеральная земля Германии, которая находится на юге этой страны – закупит 2,5 млн доз российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

По словам, премьер-министра этого региона Маркуса Зедера, вакцина будет приобретена, если получит одобрение Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). При этом политик подчеркнул, что уже сегодня Бавария подпишет предварительный контракт с компанией из Иллертиссена на закупку «Спутника V», передаёт «Европейская правда» со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

«Если эта вакцина будет одобрена в Европе, тогда свободная земля Бавария получит дополнительные дозы вакцины через данную компанию, я думаю, это будут около 2,5 млн доз в июле, чтобы увеличить дополнительные возможности вакцинации в Баварии», – пояснил Зедер.

Как известно, российская вакцина «Спутник V» до сих не получила одобрение ЕМА. Если такое разрешение всё-таки будет предоставлено, то завод в Иллертиссене начнёт производить вакцину от имени разработчиков «Спутника».

Ранее сообщалось, что директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему Евросоюз не пускает на свой рынок «Спутник V». По его мнению, это происходит из-за того, что в ЕС опасаются конкуренции.

«Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — заявил учёный.

Напомним, с начала марта российская вакцина против коронавируса COVID-19 «Спутник V» проходит экспертизу в ЕМА, выдающем рекомендацию для использования таких препаратов в странах ЕС. По данным отечественных СМИ, ЕМА уже в мае может одобрить использование препарата в странах ЕС.