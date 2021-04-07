Чистая прибыль Томского электромеханического завода упала в 39 раз в 2020 году

ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ) получил чистую прибыль по РСБУ в размере 588 тыс. рублей в 2020 году. Это в 38,7 раз меньше, чем в 2019 году, сообщает «Интерфакс».

Чистая прибыль упала в 2,8 раза из-за низких продаж электрооборудования для нефтегазовой отрасли – до 163,2 млн рублей. Трубопроводная арматура, новая статья доходов, принесла заводу 609,4 млн рублей. Общая выручка за 2020 год составила 903,4 млн рублей, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. Себестоимость снизилась на 8,7%, до 789,3 млн рублей.

Кредиторская задолженность ТЭМЗ увеличилась с 345,2 млн до 415,9 млн рублей, дебиторская задолженность снизилась с 456,4 млн рублей до 181,7 млн рублей.

ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева» – первое машиностроительное предприятие Томска – отметило свое столетие в 2020 году. Предприятие производит горно-шахтное оборудование: вентиляторы, пневмоинструменты и гидроинструменты, в том числе антипомпажные и регулирующие клапаны для ПАО «Газпром», который инвестировал 1,5 млрд рублей в ТЭМЗ в 2016 году.