Диетолог рассказал о «ежедневно убивающем» организм продукте

Ежедневное употребление хлеба «убивает» организм и поджелудочную железу человека, рассказал российский врач-диетолог Алексей Ковальков на своем канале в YouTube. По его словам, данный продукт наносит организму даже больший вред, чем сахар, поскольку его уровень гликемического индекса составляет 80, а сахара всего 65.

«Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», - сообщил врач.

Он добавил, что хлеб можно есть не чаще двух-трех раз в год, поскольку на «отработку» всего одного куска сдобного хлеба необходимо потратить час на занятия в спортзале.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предложил отказаться от хлеба в пользу круп и блюд из них. Врач поделился мнением, согласно которому полезным хлебом можно считать хлебобулочное изделие с пищевыми волокнами, которое благодаря низкой калорийности и высоким питательным свойствам является благоприятным для здоровья.

Врач-диетолог Нина Куракина, в свою очередь, назвала самым худшим завтраком кофе с круассаном и фастфуд. Она уточнила, что такие продукты провоцируют инсулиновую реакцию, которая может привести к сахарному диабету.

