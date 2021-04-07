ФАС объяснила, почему растет цена на бензин

В России рост цен на бензин и дизтопливо мог быть спровоцирован понижением температуры окружающей среды, пишет газета «Известия», ссылаясь на заявление ФАС. Второй причиной ценового скачка мог стать рост экспортных цен на нефтепродукты, а также сезонное повышение спроса на них как на территории России, так и в странах Европы и Азии.

ФАС также обращает внимание на снижение предложения топлива на биржевых торгах. Повлиять на конечную стоимость бензина могло и заключение соглашения ОПЕК+, а также рост мировых цен на нефть, добавили в ведомстве. Помимо этого, продолжает фиксироваться стойкое снижение предложения, отмечают в ФАС. При этом гендиректор АО «Осколнефтеснаб» Александр Масалитин в интервью изданию сообщил, что не согласен с доводами ФАС.

«В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке», - прокомментировал руководитель. Он сообщил также, что из-за роста оптовых цен на бензин многие независимые АЗС работают себе в убыток.

В Минэнерго, в свою очередь, пояснили изданию, что наблюдаемый рост цен на бензин на внутреннем рынке в начале 2021 года был вызван ростом внешних котировок на нефть и нефтепродукты, при этом плановые изменения акцизной составляющей не внесли в данный процесс свою лепту.

