Фильмы фестиваля «Артдокфест» можно будет посмотреть в интернете

Часть фильмов «Артдокфеста» можно будет посмотреть в сети интернет на сайте фестиваля, пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на пресс-секретаря фестиваля Ольгу Комок. Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля разработали стратегию на случай, если не удастся решить проблемы с площадками для кинопоказов.

«В данный момент 15 фильмов фестиваля, закрытого властями, дирекция "Артдокфеста" по договорённости с правообладателями открывает для платного просмотра на всей территории России в дни нашего фестиваля, то есть до полуночи 10 апреля 2021 года», - рассказала Ольга Комок. Она отметила, что в настоящее время переговоры дирекции с правообладателями и авторами фильмов «Артдокфеста» продолжаются.

Уже сейчас на сайте фестиваля можно посмотреть такие конкурсные картины, как «Стася — это я», «Люба и Люба», «Мальчик» и «Хан Ю», а также внеконкурсные фильмы – «Горькая любовь» Ежи Сладковского и «Письма в будущее» Игоря Ушакова.

Доступ к фильмам можно получить, купив виртуальный билет стоимостью 75 рублей на короткие картины, и за 150 рублей на полнометражные. Таким образом зрители смогут увидеть то, что не смогли показать Лендок и Дом Кино, отмечают организаторы.

