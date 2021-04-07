Форум «Эндаументы 2021. Больше, чем деньги» стартует 19 апреля

Благотворительный фонд Владимира Потанина и Московская школа управления СКОЛКОВО при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации объявляют о проведении V Форума «Эндаументы 2021. Больше, чем деньги». Мероприятие будет проходить с 19 по 23 апреля 2021 года в онлайн-формате и объединит ведущих представителей некоммерческого сектора, органов государственной власти и бизнеса, которые обсудят модели эндаументов.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова: «Минэкономразвития России уделяет большое внимание мерам по поддержке деятельности некоммерческих организаций и теме целевых капиталов. В 2020 году в федеральный закон "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" были внесены предложенные нами изменения, которые расширяют права и возможности НКО в работе с эндаументами. Надеемся, что эти изменения дадут дополнительный импульс к их развитию в социальной сфере. Важным условием для роста и развития подобных инициатив является распространение знаний и обмен опытом между участниками процесса. Ключевой площадкой для обсуждений и объединения профессионального сообщества уже пятый год выступает Форум "Эндаументы". Хочу поблагодарить организаторов и участников за новый взгляд и честное выражение своей позиции в ходе мероприятий Форума. Выражаем свою искреннюю поддержку и будем и дальше поддерживать старых и новых участников процесса».

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Мы проводим форум по эндаументам уже в пятый раз и видим, что с каждым годом тема целевых капиталов становится все более востребованной. Так, только в период с 2019 по 2021 год появилось более 40 эндаументов. Прошлый год выдвинул вопрос финансовой устойчивости на первый план: многие осознали, что эндаумент – один из действенных способов обеспечить стабильность деятельности даже в непростые времена. На форуме мы обсудим особенности и подводные камни создания целевых капиталов, поговорим с экспертами, обладающими большим опытом работы в этой сфере. Новшество этого года – фестиваль эндаументов, где некоммерческие организации представят успешные кейсы создания и развития целевых капиталов. Уверена, что Форум станет площадкой для обмена знаниями, которые помогут нам вместе двигаться вперед».

Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов: «Устойчивое развитие является приоритетной темой в Московской школе управления СКОЛКОВО, а некоммерческие организации составляют важную часть нашей аудитории. Поэтому мы, действуя в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина, рады вот уже в пятый раз пригласить вас на форум целевых капиталов. Необычный – одновременно фестивальный и цифровой – формат форума 2021 позволит всем его участникам познакомится с максимальным числом активных российских эндаументов и их стейкхолдеров. И на их историях оценить, в какой степени эндаументы влияют на устойчивость и развитие некоммерческих организаций и социальных проектов».

В программе Форума запланирована серия материалов «от первого лица». В первый день Форума состоится вечерний разговор руководителя Фонда Потанина Оксаны Орачевой и социального инвестора, сооснователя проекта Noôdome Рубена Варданяна. Другими участниками интервью станут губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, председатель Общего собрания Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» Александр Светаков, инициатор проекта «Помощь», актер театра и кино Никита Кукушкин.

В ходе форума пройдет первый EndowFest — фестиваль будущего эндаументов. Его основная идея – показать планы развития некоммерческого сектора через личные истории. Ими поделятся сотрудники фонда развития ГИТИСа, благотворительного фонда «Большая перемена», эндаумента МГИМО, фонда целевого капитала «Истоки», эндаумент-фонда УрФУ, эндаумент-фонда музея «Гараж» и др.

Также в рамках форума пройдут дискуссии в формате «печа-куча». К участию в них приглашены представители организаций, которые решают задачи, связанные со становлением целевого капитала.

В заключительный день состоится дискуссия «Эндаументы. Больше, чем деньги». Ее участники подведут итоги форума и поговорят о том, как будет развиваться рынок целевых капиталов в России после пандемии. Мнениями поделятся Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж», Вероника Мисютина, советник Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления СКОЛКОВО, Елена Тополева-Солдунова, член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директор АНО «Агентство социальной информации», Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина, Светлана Маковецкая, директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», сопредседатель Президиума Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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