В Италии и Франции вновь возникла угроза «роковой петли»

Итальянские и французские банки вновь вспомнили о «роковой петле». Причем, сейчас ситуация, похоже, достигла критического уровня.

Роковой петлей в банковском деле называется использование банкирами внутреннего долга для того, чтобы в тяжелой ситуации потребовать у государства помощь. Власти, со своей стороны, часто поощряют банки скупать гособлигации, потому что это дает им дополнительные средства.

Для обеих сторон ситуация чревата большими рисками. Основательно вкладываясь во внутренний долг, банки вынуждены иметь дело с суверенными рисками. Что же касается государства, то оно в погоне за дополнительным финансированием фактически берет на себя риски банков, которые ему приходится в определенных ситуациях спасать от разорения.

По данным Financial Times, внутренний долг на счетах банков еврозоны с февраля 2020 по февраль 2021 годов вырос со 140 млрд евро до более чем 2 триллионов!

Усиление связей банков с правительствами вернуло страхи повторения тяжелой ситуации прошлого финансового кризиса. 11 лет назад европейские банки тоже создали огромную роковую петлю за счет долговых обязательств своих правительств. При этом и те, и другие настолько ослабли, что возникла реальная угроза единой европейской валюте.

«Суверенные риски в отличие от других рисков по-прежнему сохраняются на балансах банков,- говорит банковский аналитик из Deutsche Bank Хайке Май.- Они остаются вроде слона в комнате. Пандемия, в ходе которой стремительно растут долги государств, настоятельно требует реформ в отрасли».

По информации FT, в Брюсселе сейчас проходят консультации по вопросу реформ в системе кризисного менеджмента и в других сферах банковского сектора.

В прошлом году правительства стран членов еврозоны выпустили для финансирования борьбы с пандемией рекордные объемы гособлигаций. В результате задолженность зоны единой европейской валюты превысила 100% от ВВП их стран.

Закупки ЕЦБ огромных объемов гособлигаций и 750-миллиардный восстановительный фонд помогли сдержать стоимость кредитования в еврозоне на очень низком уровне.

В правилах работы банков суверенный долг считается безрисковыми инвестициями. Занимая у ЕЦБ деньги по ставке -1%, банки проводят «кэрри трейд» на покупке гособлигаций.

Участие банков еврозоны в суверенных долгах своих стран снижалось после 2015 года, когда закончилась последняя программа помощи Греции. Однако после начала пандемии оно вновь начало быстро расти. Особенно отличились в строительстве роковых петель банки Италии и Франции. За год пандемии объемы долговых обязательств французского и итальянского правительств на их балансах достигли рекордных величин.

Лидируют итальянские банки, у которых долговые обязательства правительства Италии составляют 18% от всех их активов. Эти активы почти удвоили их суммарный капитал.

В Италии роковая петля достигла максимума – 712 млрд евро в августе 2020 г., что на 9% больше, чем было в феврале прошлого года. За последние семь месяцев она ослабла, но совсем незначительно.

По данным итальянского центробанка Banca d’Italia, доля иностранных инвесторов в долге правительства Италии за первые шесть месяцев прошлого года сократилась с 25,9 до 23,6%. Доля же итальянских банков выросла с 16,9 до 18,6%.

У французских банков пик – 431 млрд евро пришелся на сентябрь. Во Франции рост по сравнению с февралем 2020 г. оказался вдвое больше – 18%.

У французских банков доля правительственного долга в активах составляет только 4%, что даже сейчас значительно ниже среднего показателя по еврозоне. Госдолг составляет две трети капитала французских банков.