Франция может приобрести у тверского завода поезда для ночных маршрутов

Россия готова предоставить Франции поезда для ночных маршрутов, сообщает ТАСС.

О такой перспективе рассказал глава РЖД Олег Белозеров в ходе встречи с Владимиром Путиным. По словам Белозерова, представители европейской страны смогли познакомиться с Тверским вагоностроительным заводом, входящим в «Трансмашхолдинг». На этом предприятии в Твери планируют производить поезда для Франции.

Президент одобрил инициативу, сказав: «Пусть покупают у нас». Переговоры о продаже уже ведутся.

Потребность Франции в новых поездах вызвана изменением приоритетов страны. Ранее они главным образом осуществляли высокоскоростные и скоростные дневные перевозки, но теперь приняли решение восстановить ночные перевозки. Как сообщил Белозеров, у тверских вагоностроителей есть особое преимущество в данном направлении деятельности.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод», открытый в 1898 году, является единственным российским предприятием, которое производит различные типы пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Завод работает в рамках системы «Бережливое производство», внедренной АО «Трансмашхолдинг», и производит 1200 вагонов и кузовов в год.

АО «Трансмашхолдинг» осуществляет производство российских транспортных составов в 30 странах присутствия и объединяет 15 производственных и сборочных площадок в России и мире, в том числе Октябрьский электровагоноремонтный завод в Санкт-Петербурге, Коломенский завод и Метровагонмаш в Мытищах.