Курс доллара превысил 78 рублей впервые с ноября

Российский рубль продолжает падать к основным резервным мировым валютам на фоне обострения ситуации вокруг событий на Украине, а также из-за возможного введения новых антироссийских санкций.

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Так, по данным на 13:50 мск на торгах Московской биржи курс доллара составлял 77,64 руб. (+0,49%). При этом в моменте доллар стоил 78,0225 руб. В последний раз курс доллара находился выше 78,00 ещё 5 ноября 2020 года. Евро сейчас торгуется по 92,298 руб. (+0,61%). В последний раз курс евро находился выше 92 руб. 1 февраля 2021 года.

По мнению экспертов, наша валюта крайне негативно реагируют на новости, которые приходят с Украины, где на юго-востоке страны происходит эскалация вооружённого конфликта. В частности, об этом заявил Сергей Суверов из УК «Арикапитал». Он подчеркнул, что курсовая динамика напрямую зависит от внешнеполитического и санкционного рисков, которые резко возросли на фоне обострения ситуации на Донбасса.

«Всё это давит не только на рубль, но и на рынок ОФЗ, который также уже заметно просел. Мы считаем, что дальнейшая динамика курса будет зависеть от геополитических факторов», – подчеркнул он.

Владислав Антонов из «Альпари» считает что, если конфликт в Донбассе получит продолжение, то рубль будет и дальше падать, при этом российскую валюту не спасёт дорожающее «чёрное золото».

«Высока вероятность, что глобальные игроки начнут агрессивно избавляться от рублёвых активов, не обращая внимания на нефтяной рынок», – отметил эксперт.

С ним согласен Алексей Антонов из АЛОР БРОКЕР, который отметил, что позиции нацвалюты сейчас очень слабые. Он также отметил, что на поддержку со стороны ЦБ РФ рубль может не рассчитывать.

«Увеличением покупки валюты в Стабфонде монетарные власти страны чётко дали понять, что не собираются ограничивать падение рубля. Судя по всему, выбор между удержанием инфляции и наполнением бюджета сделан в пользу бюджета», – резюмировал он.

Георгий Ващенко из «Фридом финанс» полагает, что в настоящее время отыгрывается сценарий обрушения рубля в диапазон 79,00-80,00 за доллар и в коридор 94,00-95,00 за евро.

«При этом мы всё-таки предполагаем, что на этих уровнях курс нацвалюты не будет держаться долго, так как отыгрываются сейчас не фундаментальные факторы, а техническая картина. Поэтому, по нашему мнению в перспективе одной-двух недель пара доллар-рубль вернётся в пределы 75,00-76,00, а пара евро-рубль к отметкам 88,00-90,00», – прогнозирует он.

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