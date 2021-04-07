Курс доллара: ситуация для рубля будет ухудшаться

Курс рубля во вторник рухнул к основным резервным мировым валютам из-за возрастающих геополитических рисков, а также отыгрывая возможное скорое ужесточение денежно-кредитной политики российского регулятора.

Стартовав утром с 76,39 за доллар и с 89,95 за евро, к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль сильно просел. Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 77,16 руб., что сразу на 76,50 дороже чем было при закрытии понедельника. В это же время евро торговался по 91,43 руб., прибавив за сутки 1,18 руб.

При этом «американец» торговался выше 77 руб. впервые с 16 ноября 2020 года, а «европеец» пробил максимум с февраля этого года.

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Эксперты назвали факторы давления на курс рубля

По мнению экспертов, на курс рубля давит возможное скорое ужесточение денежно-кредитной политики российского Центробанка. Кроме того, против курса рубля продолжают выступать усилившиеся геополитические риски.

Речь, в частности идёт о тревожных новостях о ситуации на Украине. При этом в Вашингтоне, а также в НАТО требуют от России неких объяснений, обвиняя нашу страну в эскалации конфликта в Донбассе и активно поддерживая Киев.

Так, кроме президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому позвонил вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе телефонного разговора украинский лидер заявил, что членство в альянсе – это единственный путь к окончанию конфликта. Также президент Украины пообщался во вторник с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Между тем в Кремле подчёркивают, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке страны. Всё это вызывает нервозность глобальных игроков.

Так, во второй половине вчерашнего дня курс рубля резко просел после новостей, появившихся в СМИ, что за последние дни минимум три военно-транспортных самолёта ВВС США уже прибыли на Украину.

Они утверждают, что в Киев с американской авиабазы Рамштайн (ФРГ) совершили полёты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Ещё один тяжёлый транспортник C-17 после перелёта из США совершил посадку во Львове. Также был также зафиксирован прилёт в столицу Украины британского транспортного лайнера Bae 146-200, который прибыл туда из польского города Познань, где находится штаб пятого корпуса американской армии.

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На этом фоне рубль ближе к вечеру стремительно ушёл в минус. Ему не смогла помочь даже дорожающая нефть. Как отметили в Райффайзенбанке, преимущество высоких цен на «чёрное золото» сейчас нивелируется не только событиями на Украине, но и действием бюджетного правила.

Поэтому традиционный для курса рубля фактор поддержки в виде дорогих нефтяных котировок, сейчас совсем неактуален. При этом в этой кредитной организации не видят в ближайшей перспективе факторов для того, чтобы рубль сумел хотя бы просто удержаться на нынешних позициях.

Аналитики Райффайзенбанка напомнили, что ситуация последних двух недель, когда наша валюта продолжала стремительно падать в обеих парах, является отражением негативного для России геополитического фона, который продолжает ухудшаться.

Владимир Брагин из УК «Альфа-Капитал» отметил, что попытка рубля развернуться в плюс неделей ранее была прервана новым обострением конфликта на востоке Украины.

«На этом фоне всего за сутки российская валюта потеряла более 1%. Из развивающихся стран лишь турецкая лира показывает худшую динамику по результатам последнего месяца», – сказал эксперт.

В свою очередь Дмитрий Бабин из БКС отметил, что отечественный долговой рынок остаётся под сильным давлением, в том числе из-за событий на Украине, а также в ожидании введения новых более жёстких антироссийских санкций.

В Универ Капитал предположили, что на фоне происходящего, в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 76,50-77,80, а пара евро-рубль в диапазоне 89,80-90,70.

Негативно настроен относительно перспектив рубля Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», который считает, что главной возможностью для российской валюты вернуться на прежние уровни остаётся снижение санкционной риторики со стороны Вашингтона, а также объявление подробностей «мягких» антироссийских ограничительных мер.

«Но пока этого не происходит, а в Белом доме взяли в этом вопросе паузу. Поэтому непростая для нашей страны геополитическая обстановка сохраняется, чему помимо всего прочего ещё способствует эскалация конфликта на Украине», – подчеркнул эксперт.

Конечно, при позитивном развитии событий пара доллар-рубль имеет все шансы вернуться к отметке в 75,00. Но пока фон вокруг нацвалюты остаётся крайне негативным, поэтому ситуация для рубля будет ухудшаться, полагает эксперт.

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