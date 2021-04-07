Лавров заявил, что Россия готова поставлять вакцину в другие страны

Россия готова на транспарентной основе поставлять всем нуждающимся странам вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время в мире приоритетной является вакцинация населения от коронавируса, а также справедливое распределение «противоковидных препаратов - особенно для беднейших стран».

«В этой связи Россия готова на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая», - сказал он.

На сегодня Россия заключила договоры о поставках вакцины «Спутник V» с более чем 50 государствами, в некоторых странах запущено производство, напомнил глава МИД.

«Продолжим вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19. Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур», - отметил Лавров. Он уверен, что большинство мировых проблем рано или поздно станут общими, поскольку «эффективно бороться с ними можно лишь объединившись».

Лавров заявил, что в настоящей ситуации важно отменить действие «торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах».