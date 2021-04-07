LG прекращает выпуск смартфонов

Южнокорейская компания LG объявила о прекращении производства смартфонов, сообщает РИА Новости.

Как говорится в заявлении компании, выход из невероятно конкурентного сектора смартфонов даст LG возможность сосредоточить ресурсы на производстве компонентов для электромобилей, подключаемых девайсах и таких областях, как умные дома, робототехника, искусственный интеллект, решения для бизнеса, платформы и сервисы.

Компания также завила, что продолжит развивать связанные с мобильной техникой технологии, такие как 6G, чтобы укрепить свою конкурентоспособность в других областях бизнеса.

Планируется полностью остановить производство мобильных телефонов к 31 июля 2021 года. При этом, отдельную часть ассортимента можно будет приобрести и после прекращения производства. Обновления программного обеспечения для владельцев смартфонов LG будут предоставляться на протяжении определенного периода.

Основанная в 1958 году LG Electronics входит в конгломерат LG Group. Доход компании по данным 2018 года составил 54,4 млрд долларов. Продукция бренда включает в себя бытовую технику, электронику, системы фильтрации воздуха, солнечные панели, продукты для бизнеса, умные приборы и другое. LG была первым производителем, выпустившим смартфон с 3D-дисплеем в 2011 году.