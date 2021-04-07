МИД обвинил НАТО в наращивании активности на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова, завила, что вооруженные силы НАТО наращивают активность на Украине и в Черном море в непосредственной близости от российских границ, сообщает «РИА Новости».

«Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами», – сказала Захарова.

По ее словам, существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.

5 апреля официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон запросил у Москвы объяснения в связи «с провокациями» у украинской границы.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США расценивают действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию. При этом дипломат не ответил на вопрос журналистов, видит ли Вашингтон угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.

«Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал Прайс.

Ранее европейское командование вооруженных сил США привело войска в повышенную боевую готовность. Свои действия Вашингтон объяснил реакцией на переброску российских войск к границам Украины.

В российском Минобороны объяснили, что в войсках Южного военного округа проводится плановая контрольная проверка подготовки за зимний период обучения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свою оценку происходящему. «Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, и это ни для кого не представляет никакой угрозы», – сказал Песков.