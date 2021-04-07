«М.Видео-Эльдорадо» планирует обновить Совет директоров выплатить дивиденды на сумму 6,8 млрд рублей

Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» группы «Сафмар» утвердил список кандидатов в новый состав Совета. По результатам ежегодного Общего собрания акционеров, которое пройдет 7 мая 2021 года, доля независимых директоров может увеличится до одной трети, а количество представителей основного акционера сократиться до двух человек, сообщает «Retail.ru».

В список кандидатур вошли Блазе Андреас, Броветт Джон, Гуцериев Саид Михайлович, Лапшина Екатерина Викторовна, Миракян Авет Владимирович, Орчел Риккардо Преображенский Владимир Владимирович, Тынкован Александр Анатольевич и Фернандес Энрике.

Обновление директорского состава группы «М.Видео-Эльдорадо» проводится в рамках программы по совершенствованию практик корпоративного управления. Так, в декабре 2020 года состав Совета директоров был сокращен с 14 до 9 человек.

Сумма дивидендов, рекомендованных к выплате Советом директоров, может составить 6 831 млн рублей. По итогам работы в первой половине 2020 года группа «М.Видео-Эльдорадо» выплатила дивиденды в размере 5,4 млрд рублей. Исходя из этого, общая сумма дивидендных выплат по итогам работы в 2020 году может составить 12,2 млрд рублей, что соответствует 100% показателя скорректированной чистой прибыли компании за 2020 год. Процент выплат регулируется в рамках новой дивидендной политики компании, утверждённой в феврале 2021 года

«М.Видео» и «Эльдорадо», два крупнейших ритейлера бытовой техники и электроники, объединились в 2018 году. Общий объем продаж объединённой сети в 2019 году составил более 400 млрд рублей. В 2018 году сеть заняла первое место по продажам непродовольственных товаров в России.

В промышленно-финансовую группу «Сафмар», контролирующую «М.Видео-Эльдорадо», также входят нефтедобывающие, угольные и калийные компании, сети ритейла, строительные холдинги, логистические центры, отели, радиостанции, телеканал и другое.