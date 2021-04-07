Цена на нефть растет на снижении запасов в США

Нефть растет в цене утром 7 апреля на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне выросла на 0,49%, до $63,05, майские фьючерсы на WTI поднялись в стоимости на 0,47%, достигнув отметки $59,61 за баррель.

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Участники рынка продолжают отслеживать ситуацию с запасами нефти в США. По итогам прошедшей недели произошло снижение на 2,62 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 1,33 миллиона, передает API.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером 7 апреля. По прогнозам аналитиков отрасли, ведомство сообщит о снижении запасов на 1,44 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы ожидают восстановления мировой экономики уже в текущем году, что подтверждается недавними данными статистики, в частности по США.

«Мы достигли точки некоторого равновесия, рынок находится в промежуточном положении», - рассказал агентству Bloomberg исполнительный вице-президент Confluence Investment Management Билл О'Грэйди. Он уверен, чтобы рост экономики сохранился, необходимо поддерживать рост спроса на нефть.

