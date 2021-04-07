Новая производственная линия «Фармасинтеза» будет выпускать миллионы таблеток от диабета

«Фармасинтез» запустил новую линию по многотоннажному производству твердых лекарственных форм на заводе в Иркутске, сообщает «Интерфакс». На участке будут производить препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа.

За счет применения двух таблетпрессов линия в 8 раз превосходит по мощности аналогичные участки грануляции на иркутском заводе. Новая установка сможет производить до 1 млн таблеток в час. Мощность участка также усилили коатер на 1 тыс. литров и две полностью автоматизированные упаковочные линии.

Таблетированный препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа на линии выпустят в первую очередь – ранее компания с производила данное лекарство в Тюмени.

ГК «Фармасинтез» является основным поставщиком препаратов в государственные медицинские учреждения, обеспечивая больницам 76% всех лекарств. Всего в портфеле препаратов компании более 170 наименований, большинство из которых противотуберкулезные. «Фармасинтез» также специализируется на производстве лекарств для лечения ВИЧ, онкологий, сахарного диабета и гепатита. Годовой объем выпускаемой продукции – более 70 млн упаковок. Заводы фармацевтической компании расположены в Иркутске, Братске, Уссурийске, Санкт-Петербурге и Тюмени.