«Открытие» открывается. Но не для всех

Второе открытие

Банк «Открытие», который был санирован Центральным банком четыре года назад, очистил свой баланс от токсичных активов и готовится к первичному публичному размещению акций в мае 2022 года, сообщил Reuters президент банка Михаил Задорнов. По информации издания, также компания может быть продана стратегическому инвестору, но госкомпании и бывшие владельцы банка не смогут претендовать ни на участие в IPO, ни на покупку «Открытия».

По словам Задорнова, «госбанки и госкомпании не должны участвовать в покупке актива — это четкая позиция ЦБ и правительства. То же самое касается и бывших акционеров — владельцев «Открытия» и Бинбанка». Топ-менеджер также отметил, что «Открытие» перед размещение бумаг очистило свой баланс от токсичных активов, оставив только непрофильные, такие как 5,7% акций российского банка ВТБ. Еще 9% акций ВТБ были переданы банку «Траст» в прошлом году и должны быть проданы в 2021 году. Затем «Открытие» продаст свои 5,7% акций госбанка.

Продажа «Открытия», пишет издание, означала бы конец двойной роли Центрального банка — как регулятора и владельца банков, что вызвало резкую критику со стороны участников банковского сектора. В том числе связи с этим в прошлом году ЦБ продал правительству контрольный пакет акций в Сбербанке.

ЦБ перестанет быть банковладельцем

Банк последние два года плотно занимался расчисткой портфеля, а также активно развивал направление брокерского обслуживания и накапливал лояльную клиентскую базу, напоминает, в свою очередь, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По сути, говорит он, если вывести за скобки распродажу недвижимости, числившейся на балансе, и закрытие ряда офисов, которое можно списать на уход в онлайн и пандемию, более чем очевидно, что «Открытие» или будет выставлено на продажу в самом выгодном свете, или банк выйдет на биржу с сохранением контрольного пакета у государства.

Как полагает Николай Переславский, в случае выхода на биржу банк будет интересен как институциональным, так и розничным инвесторам, но здесь нужно будет более четкое понимание, каким будет free float, или количество акций в свободном обращении. От этого будет зависеть ликвидность и интерес инвесторов. Фактически банков такого формата у ЦБ сейчас два — это «Открытие» и «Траст», но второй функционирует как фактически «склад» непрофильных активов. Поэтому после продажи «Открытия» к ЦБ отпадут вопросы относительно двойственной роли регулятора и владельца банка.

Азия, сэр

Планируемое IPO «Открытия» — возможность приватизировать часть государственного пакета, который образовался вследствие санации банка, отмечает, в свою очередь, основатель TalkBank Михаил Попов. Сейчас, по его словам, видимо, пришло время возврата государственных средств за счет такой эмиссии акций. То, что из участия в IPO исключаются государственные российские компании, логично, потому что стоит задача приватизировать эту компанию, а не переместить её из одного государственного кармана в другой.

Относительно предыдущих владельцев логика тоже понятна, потому что они уже довели компанию до соответствующего негативного состояния. Нет смысла возвращать им компанию под управление обратно. «Как я понимаю, оценки по капитализации сейчас занижены относительно пиковых значений, когда компанией владели предыдущие акционеры, — говорит эксперт. — Есть шанс относительно тех цен купить компанию с дисконтом. Таким образом, предыдущие акционеры могут получить дополнительную санацию. Чтобы этого избежать, их ограничивают в участии в таком IPO.

В целом, полагает банкир, задача, которая стоит перед руководством банка, непростая, потому что Россия находится под гнетом международных санкций. Особенно сильно это касается государственного сектора и долга. Связанные с ними организации выглядят не очень перспективно с точки зрения международных инвесторов, особенно из Европы и США. Но есть шанс привлечения инвестиций в компанию со стороны азиатских партнеров. Такие прецеденты на рынке есть .

Сейчас в России достаточно активно инвестируют представители китайских, японских и арабских фондов, указывает Михаил Попов. Недавно Telegram завершил выпуск облигаций, привлекая значительную сумму средств как раз от арабских фондов, под управлением которых были и российские деньги через Российский фонд прямых инвестиций. Здесь возможна такая же схема. Остается вопрос, будут ли в ней участвовать государственные аффилированные структуры, но из публичных заявлений следует, что они не должны участвовать. В ней должны быть частные или не российские инвесторы., заключает он.

Сам факт объявления о готовящемся публичном размещении акций через «Рейтер» характерен и показывает, на какого инвестора ориентируется руководство банка. Иностранный капитал был бы, очевидно, желателен. В том числе потому, что в России последние годы шел скорее процесс избавления владельцев от банков, чаще принудительно, но и добровольно.

Сейчас совокупная доля участия иностранного капитала в российской банковской системе (а это, напомним, регулируемая величина). По данным на начало 2020 года, доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций является низкой, на тот период она составляла 11,79%. При этом, до 2014 года она превышала 25%. Правда, часть «иностранцев» была мнимой, в реальности за ними стояли российские бенефициары. Но в любом случае есть, куда расти.