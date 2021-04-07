Задорнов: банк «Открытие» намерен выйти на IPO в 2022 году

Банк «Открытие» готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в мае 2022 года. Об этом в интервью Рейтер сообщил президент кредитной организации Михаил Задорнов.

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По его словам, «Открытие», крупнейшая из трех частных банковских групп, которым была оказана финансовая помощь в 2017 году, также может рассмотреть возможность продажи акций стратегическому инвестору, но государственные организации и бывшие владельцы не смогут участвовать ни в IPO, ни в продаже.

«Государственные банки и госкомпании не должны участвовать (в IPO) - это четкая позиция Центрального Банка РФ и правительства. То же самое касается бывших акционеров «Открытия» и БИНБАНКа», - подчеркнул Задорнов.

Банк «Открытие» ликвидировал токсичные активы перед продажей, которыми владел до получения финансовой помощи. Сейчас у банка остались только непрофильные активы, такие как 5,7% акций банка ВТБ (слева), сказал Задорнов.

Точная дата размещения еще не определена.

«Мы будем искать «окна» (для IPO), поскольку все переговоры о санкциях серьезно влияют на рынок», - отметил Задорнов.

Отвечая на вопрос об интересе ведущего итальянского страховщика Generali к приобретению в России, Задорнов сказал, что «Открытие» не планирует продавать свое страховое подразделение «Росгосстрах» до IPO банка.

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