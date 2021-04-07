Патрушев допустил, что США разрабатывают биологическое оружие

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ» не исключил разработку США биологического оружия у границ России и Китая. Отвечая на вопрос о возможной разработке американцами биологического оружия, секретарь Совбеза ответил, что «у нас есть веские основания предполагать, что это именно так».

«Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах. Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», – сказал Патрушев.