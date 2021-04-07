США намерены обсудить с союзниками возможный бойкот Олимпиады в Пекине

Госдеп заявил 6 апреля, что администрация Байдена консультируется с союзниками по вопросу согласованного подхода к проблеме нарушения прав человека в Китае. При этом представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс прозрачно намекнул, что в числе прочего обсуждается и вопрос бойкота Зимней Олимпиады, которая должна пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Через несколько часов во внешнеполитическом ведомстве США, очевидно, спохватились. Высокопоставленный сотрудник Госдепа дезавуировал заявление коллеги, сказав, что вопрос бойкота Олимпиады не обсуждался. При этом, правда, прозвучало слово «пока».

Американский дипломат подчеркнул, что позиция США по отношению к Зимним Олимпийским играм не изменилась, и добавил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с союзниками и партнерами по общим тревогам в отношении Пекина.

Правозащитные организации недовольны тем, что Зимние Олимпийские игры в следующем году пройдут в Китае, и призывают к их бойкоту как прямому, так и дипломатическому. Они хотят таким образом привлечь внимание к тяжелому положению уйгуров в КНР, а также к якобы имеющим место притеснениям жителей Тибета и Гонконга.

В марте США объявили санкции против двух китайских чиновников, которые якобы участвовали в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Ввели свои санкции также Евросоюз, Великобритания и Канада.

Кстати, американские санкции были введены сразу после переговоров между высокопоставленными чиновниками США и КНР, которые прошли в прошлом месяце на Аляске и на которых китайская сторона дала достойный отпор давлению американцев.

Нед Прайс не сказал, когда будет принято решение по Пекинской Олимпиаде, заметив лишь, что время, почти год, еще есть.

«До Игр еще осталось некоторое время,- заявил он.- Я бы не хотел говорить о каких-то временных рамках в их отношении, но обсуждения идут… Мы понимаем, что скоординированный подход не только в наших интересах, но также и в интересах наших союзников и партнеров».

Пекин многократно отвергал обвинения в нарушении прав человека в КНР. Китайские власти уверены, что за всеми разговорами о бойкоте Игр стоят политические причины.

Правозащитные организации уже встречались с представителями Международного Олимпийского Комитета (МОК). Они получили ответ от спортивных чиновников, что МОК занимает политически нейтральную позицию. На этой встрече спортивные чиновники также рассказали, что Пекин «заверил», что с правами человека в Китае все в порядке.

В прошлом месяце президент МОК Томас Бах напомнил, что бойкоты, как показывает история, никогда ничего не достигают. Подтверждением этих слов может быть война бойкотов между США и СССР в конце прошлого века. Тогда, напомним, США с союзниками бойкотировали Олимпиаду в Москве в 1980 году, а Советский Союз с союзниками – Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 84-м.

«В них также нет и логики,- подчеркнул Томас Бах.- Зачем наказывать своих собственных спортсменов, если у вас спор с правительством другой страны? В этом нет никакого смысла».

Против бойкота Зимних Олимпийских игр не только МОК, но и Олимпийский комитет США, который тоже сильно сомневается в эффективности бойкотов.

«Мы выступаем против бойкотов Игр, потому что они негативно действуют на атлетов и не помогают решать глобальные проблемы,- говорится в заявлении НОК США.- Мы считаем, что прямые переговоры между западными странами и Китаем – более эффективный способ решения проблем, связанных с соблюдением прав человека, и геополитических вопросов.