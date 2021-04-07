Правительство поддержит субсидиями производителей сахара и подсолнечного масла

Правительство намерено выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям подсолнечного масла и сахара в качестве частичной компенсации затрат на изготовление и реализацию их собственной продукции. Соответствующее распоряжение подписано премьером Михаилом Мишустином и опубликовано на сайте правительства. В документе подчеркивается, что поддержку получат только те компании, которые участвуют «в соглашениях о стабилизации цен на продтовары».

«Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 руб. соответственно», - указывается в распоряжении.

Согласно утвержденным правилам, выплаты будут предоставлены компаниям, которые зафиксировали цены на данном уровне, из расчета компенсации 10 руб. на 1 л масла и 5 руб. на 1 кг сахара. Заявки на компенсацию будут поступать из регионов. В правительстве ожидают, что по зафиксированным ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара.

Постановление правительства о «замораживании» цен на подсолнечное масло и сахар было подписано премьером Мишустиным 30 марта. Позже в документ было внесено дополнение о продлении фиксации цен на сахар-песок до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

