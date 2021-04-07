Прогноз погоды на май: такого поворота не ожидал никто

Апрель уже катится к завершению своей первой декады, а там и май не за горами. Время пролетит быстро, и весна выйдет на финишную прямую.

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Прогноз погоды от 8 апреля: Россию ждёт светопреставление

Погода в этом году и так выдалась не очень: холодно, слякотно, дождливо. При этом весенний сезон так вообще стартовал с морозов. Апрель тоже пока никого не радует, да и синоптики обещают, что он будет нестабильным практически на всей территории Русской равнины.

А вот начало мая порадует нас теплом. Но дальше синоптики говорят, что поворот будет неожиданным и малоприятным. После относительно комфортного периода, который, правда, ожидается недолгим, в Россию вернутся холода: температурный фон будут ниже климатической нормы даже на юге страны, холодные ливни, грозы, молнии, ветер, возможны ураганы. Это всё нам обещают метеорологи в последнем месяце календарной весны.

Прогноз погоды на май 2021 в Москве

В Москве май, по прогнозу синоптиков, начнётся довольно прохладно – градусники будут показывать плюс 17-18, но погода при этом будет безветренной и довольно комфортной. По окончанию первой недели градусники опустятся до плюс 15-16, хотя и ненадолго, небо затянет тучами, пойдут дожди.

Третья неделя мая добавит немного тепла, а вот тучи с неба не уйдут, как и ливни, возможен шквалистый ветер и даже ураган. Ещё чуть-чуть потеплеет к концу третьей декады, когда воздух прогреется до плюс 20-22, выглянет солнышко, но последние майские дни снова будут дождливыми. Возможны сильные грозы и молния.

Погода в мае 2021 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге май 2021 года будет холодным, но на удивление сухим, что нехарактерно для города на Неве. В среднем температура воздуха здесь будет не выше плюс 15, первая декада пасмурная с редким появлением солнышка сквозь тучи. По ночам градусники покажут плюс 10-12, утром местами столбики термометров могут падать до плюс 5.

За весь месяц, даже в самые солнечные дни выше плюс 18 на градусниках точно не будет. А вот температурные качели, которые прогнозируют синоптики, ожидаются длиной в 3-7 градусов.

До самого конца мая ожидать какого-то потепления в городе на Неве не стоит. Зато сильный ветер с Невы вполне вероятен, так что май в СПб будет не очень комфортным.

Прогноз погоды на май 2021 в Крыму

Последний месяц весны также не порадует теплом и солнцем гостей и жителей Крыма. Весь май здесь будет температура ниже климатической нормы – около плюс 20. Солнца немного, чаще всего переменная облачность, тучки и облака будут бежать по небу почти постоянно, так что получить майский загар особо не выйдет.

Синоптики при этом передают новости о возможных штормах, сильном ветре, ливневых дождях, которыми они обещают залить Крым. Немного потеплеет ближе к началу июня – в последних числах мая на всей территории полуострова долгожданное солнце выглянет из-за туч и прогреет воздух до плюс 23-25.

Море весь месяц будет прохладным и неспокойным - неприятная новость для тех, кто хочет отдохнуть в это время на полуострове. Им придётся перестраивать программу с пляжной на экскурсионную. Тем более, что такая погода как нельзя лучше подходит для прогулок на свежем воздухе, посещения музеев и пикниках на природе.

Прогноз погоды на май 2021 в регионах Поволжья

Начала мая в регионах Поволжья порадует. Так, в Самарской области, по прогнозу синоптиков, последний месяц весны начнётся солнечно и тепло – градусники поднимутся до отметки в плюс 20. А вот в середине мая здесь стремительно начнёт холодать – местами воздух будет остывать до плюс 13-15. Такого поворота здесь явно никто не ждёт.

В Татарстане, по прогнозу синоптиков почти весь май будет холодным – на градусниках даже в самые солнечные дни выше плюс 15-18 не будет, и то такие показатели можно ожидать лишь к концу месяца.

При этом солнечные дни станут сменяться дождями, а полный штиль – сильным ветром. В общем погода не будет баловать. Примерно такой же климатический сценарий обещают Чувашии, но там ожидается больше пасмурных дней, хотя дожди пока и не прогнозируются. Температура воздуха составит плюс 18-20.

Прохладно также будет в Пермском крае. Здесь метеорологические новости разочаруют местных жителей – весь месяц всего плюс 13-17, пасмурно, солнца мало, а ветра и моросящих дожей много.

Погода на май 2021 в Сибири

В Сибири май, по прогнозу синоптиков, начнётся с плюс 10 и дождей, после чего столбики термометров в течении первой и второй декады поползут плавно вверх и уже будет казаться, что вот оно лето пришло, но не тут-то было, лето пока не придёт, по крайней мере в Новосибирскую, Томскую и Омскую области.

Воздух в этих регионов с плюс 22 стремительно остынет до плюс 15. К тому же весь месяц почти на всей территории Сибири небо будет затянуто тучами с редкими проблесками солнышка. К концу мая планируются ливневые дожди и плюс 18.

Вот такой неласковый май ждет нас в 2021 году. После относительно тёплого начала, случится поворот в сторону похолодания. Впрочем, удивляться тут нечему – погода нас в этот год совсем не радует. Остаётся только надеяться, что синоптики ошибаются, и в конце календарной весны в России будет тепло и солнечно. Как говорится, поживём – увидим.

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