Расходы на жилье в Москве в 2020 году были ниже, чем в других мировых столицах – международное исследование

По итогам 2020 года Москва по уровню потребительских расходов занимает шестое место в десятке крупнейших мегаполисов мира. При этом доля трат на жилье в общей структуре потребительских расходов населения, по данным международной группы Euromonitor, в Москве в прошлом году была ниже, чем у большинства участников топ-10 клуба крупнейших мировых столиц. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Помимо Москвы в группу крупнейших мировых столиц, показатели которых отслеживает Euromonitor, входят Пекин, Нью-Йорк, Париж, Берлин, Дели, Стамбул, Лондон, Токио и Рио-де-Жанейро.

«Расходы на жилье, включая коммунальные услуги и арендные платежи, в Москве в 2020 году составили 16,5% от общего объема потребительских трат. Это в 1,8 раза меньше, чем Париже и Лондоне, где аналогичные расходы в 2020 году превысили 30%, и в 2,1 раза меньше, чем в Пекине – там доля расходов на жилье составила 35,2%», - отметил министр.

В свою очередь, на одежду и обувь в Москве жители столицы в прошлом году потратили 5,3% потребительских расходов, на хозяйственные товары и услуги – 4,5%, что сопоставимо с долей аналогичных расходов в Нью-Йорке (4,1%), Париже (4,4%) и Лондоне (4,2%).

Расходы москвичей на досуг и отдых, по данным Euromonitor, составили 6,6% общего объема потребительских расходов – больше, чем в Пекине, Дели, Стамбуле и Рио-де-Жанейро и меньше, чем в Токио, Париже, Нью-Йорке, где на эти траты ушло порядка 7,5-8,5% от общих расходов. Максимальная доля трат на досуг и отдых в структуре потребительских расходов в 2020 году наблюдалась в Берлине – 12,2%, добавил Кирилл Пуртов.

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