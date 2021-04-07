РБК: Zoom не отказывался от сотрудничества с российскими госструктурам

Клиенты сервиса Zoom, в том числе российские компании с госучастием и госструктуры, могут приобрести услуги непосредственно через сайт платформы, сообщает РБК.

«Zoom по-прежнему стремится обслуживать клиентов на российском рынке и в странах СНГ. Мы находимся в процессе выработки нашего подхода в регионе, и тем временем новые и существующие клиенты как в государственном, так и в частном секторах, могут приобрести аккаунты Zoom непосредственно через наш веб-сайт», – ответили в компании в ответ на запрос РБК.

Вчера, 6 апреля, «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибьютора Zoom в России компанию RightConf сообщил, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским компаниям и организациям с государственным участием. Подлинность документа подтвердил изданию гендиректор компании Андрей Петренко. «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы. Не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», – прокомментировал ситуацию для «Коммерсантъ» Петренко.