«Ростелеком» и Сбербанк объединяют усилия для прорыва по технологиям идентификации

«Ростелеком» и «Сбер» подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия (СП), сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение госоператора. По предварительным данным, новое предприятие займется разработкой и внедрением технологии идентификации, включая биометрические маркеры, для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики.

«"Сбер и "Ростелеком" договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и президента "Ростелекома" Михаила Осеевского стороны подписали предварительное соглашение», - цитирует ТАСС совместное сообщение компаний.

Уточняется, что новое предприятие будет носить название ООО «Цифровые технологии идентификации», на базе которого стороны намерены объединить свои усилия в направлении перевода различных услуг в электронный вид и ускорению внедрения в повсеместный обиход биометрии.

Комментируя событие, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что объединение двух крупнейших компаний на данном поприще будет способствовать ускорению работы в указанном направлении. От работы нового предприятия во многом зависят дальнейшие темпы развития технологий идентификации в России, подчеркнул чиновник.

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