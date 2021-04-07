Три фактора падения рубля

Начиная с декабря, котировки пары доллар/рубль находились в хоть и довольно широком, но устойчивом диапазоне между 73 и 76 рублями за единицу американской валюты.

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Сейчас пара приближается к отметке в 78 рублей за доллар, а единая европейская валюта на Московской бирже превысила отметку в 92 рубля.

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Стоит отметить, что против рубля теперь играет сразу несколько факторов.

Основные опасения, безусловно, связаны с ростом геополитической напряженности в связи с возможной эскалацией на Донбассе.

Накануне, например, ускорение ослабления рубля произошло после заявлений министра обороны Сергей Шойгу о начале тотальной проверки боеготовности российской армии.

Угроза военного конфликта и потенциальные новые санкции, причем, как ожидается, довольно жесткие, буквально не сходят с повестки дня и являются главной движущей силой на российском финансовом рынке в целом - не только валютном.

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Второй не менее важный момент - это кардинальный разворот в политике Центрального банка России. Первое повышение ставок уже прошло на предыдущем заседании, и на этом регулятор, судя по всему, останавливаться не собирается.

С завидной регулярностью появляются прогнозы от банков, в которых очередное повышение ставки рассматривается в качестве основного сценария уже на ближайшем заседании.

В частности, такие прогнозы озвучили аналитики Альфа-банка и Газпромбанка.

Да и риторика самого регулятора указывает на продолжение ужесточения политики. Буквально на днях первый зампред Центрального банка Ксения Юдаева отметила высокие инфляционные риски в нашей стране.

Примерно такой же посыл дала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина - она заявила, что во многих странах всплеск инфляции считают временным, однако “мы в этом вопросе более осторожны”, - сказал она.

Иными словами, рынок уже практически не сомневается, что повышение ставки было не разовым явлением и становится тенденцией.

Такой сценарий фактически исключает рост стоимости российских облигаций, что снижает потенциальный приток в рублевые активы, а значит, и спрос на рубль.

Этот фактор мог быть частично компенсирован относительно высокими ценами на нефть, а, следовательно, увеличением притока в страну валютной выручки от продажи углеводордов. К тому же, вырос объем налогов, которые экспортерам нужно уплатить в бюджет, и они будут продавать больше валюты. Однако вряд ли это поможет рублю, поскольку в стране действует бюджетное правило, и в апреле ЦБ увеличит покупку валюты для Минфина на 25% и потратит на эти цели 185 миллиардов рублей. Это максимальный объем с начала года, когда покупки валюты возобновились после длительной паузы.

Таким образом, рубль испытывает давление буквально со всех сторон. Если не брать в расчет еще и тот фактор, что почти все валюты развивающихся рынков находятся под давлением.

С точки зрения технического анализа картина вырисовывается достаточно ясная - с высокой долей вероятности пара доллар/рубль будет двигаться в направлении отметки в 80 рублей за доллар, где и будет определяться дальнейший сценарий.

Варианты, безусловно, возможны, однако многое, если не все, будет зависеть от развития геополитического сценария, открытым остается вопрос о санкциях, какими они будут и когда.

Стоит добавить, что конец весны традиционно является позитивным периодом для российской валюты, и мы отмечали это в тексте про сезонность на рынках, однако во всех правилах есть исключения, и, возможно, в этом году как раз такой случай.