Курс рубля падает в среду на внешнем негативе

Курс рубля начал среду с отметок 77,22 рубля против доллара и 91,25 рубля против евро, и к пяти часам дня мск оказался у отметок 77,85 и 92,54 против доллара и евро соответственно. Сам доллар тем временем несколько скорректировался. Так индекс DXY за тот же период с отметки 92,57 пункта, откатился до 92,3 пункта



«Отечественная валюта заметно слабеет к доллару и евро на усилении возможности новых санкционных ограничений со стороны США. При этом котировки нефти, перешедшие к росту после падения накануне, не стали фактором поддержки национальной валюты. Котировки компенсировали часть потерь после того, как цены отреагировали на перспективы снижения спроса из-за третьей волны пандемии, при этом фактором поддержки цен стали статистические данные из США и Китая, свидетельствующие о постепенном восстановлении экономики», говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его оценке, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,6-78,0 в паре с долларом и на уровне 90,7-92,0 в паре с европейской валютой.

Курс доллара и прогноз курса рубля

Курс доллара: рублю предрекли новые проблемы

Курс доллара: рубль останется под давлением