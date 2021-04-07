Saudi Aramco готова продать почти половину своих трубопроводных активов

Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует продажу до 49% своих трубопроводных активов. В настоящее время переговоры на данную тему ведутся корпорацией с консорциумом американских, китайских и местных инвесторов, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

Трубопроводы Saudi Aramco оценены почти в $20 млрд, стоимость сделки может составить $10-15 млрд, сообщает собеседник издания.

В переговорах участвуют такие крупные инвесторы, как американский фонд Apollo Global Management Inc., инвесткомпания EIG Global Energy Partners, фонд инфраструктурных инвестиций КНР Silk Road Fund и фонд прямых инвестиций China Reform Fund Management Co. Также привлечены к обсуждению саудовские пенсионные фонды. СМИ сообщает, что о договоренностях может быть объявлено уже на текущей неделе.

При этом, как сообщает источник издания, Saudi Aramco намерена сохранить контроль над своими трубопроводами, создав в рамках сделки СП, которое будет получать плату за транспортировку саудовской нефти по трубопроводам. В настоящее время корпорация контролирует около 90 трубопроводов на территории Саудовской Аравии.

