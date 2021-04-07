Сбербанк существенно увеличил прибыль за счёт сокращения резервов

Сбербанк по итогам марта этого года увеличил чистую прибыль, рассчитанную по российским стандартам, на 66,3% к аналогичному периоду 2020 года до 103,3 млрд руб.

По словам финансового директора «Сбера» Александры Бурико, рекордные результаты, зафиксированные в марте стали возможны благодаря увеличившейся потребительской активности, а также сохранению высоких темпов роста розничного кредитования и стабильному качеству кредитного портфеля, передаёт агентство Reuters.

«Всего за первый квартал 2021 года чистая прибыль банка достигла 282,5 млрд руб., а рентабельность капитала — 23,6%», – отметила Бурико.

При этом чистые процентные доходы «Сберба» в марте выросли до 130 млрд руб. сразу (+12,5%), комиссионный доход составил 48,8 млрд руб., оставшись практически на том же уровне, что и годом ранее.

В комментарии «Сбера» отмечается, что на фоне начала пандемии коронавируса в конце I квартала прошлого года был зафиксирован резкий рост потребления и, как следствие, доходов по картам

«Но даже несмотря на высокую базу 2020 года, рост доходов от банковских карт составил 17,5% год к году», – резюмировали в Сбербанке, добавив, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка в марте снизилась до 3,2% – на 0,02 п.п. до 3,20%. При этом рентабельность капитала «Сбера» составила 24,9%, годом ранее она была на уровне 19,4%. Доля неработающих кредитов практически не изменилась.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» и «Сбер» подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия (СП).

По предварительным данным, новое предприятие займётся разработкой и внедрением технологии идентификации, включая биометрические маркеры, для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики.

Новое предприятие будет носить название ООО «Цифровые технологии идентификации», на базе которого стороны намерены объединить свои усилия в направлении перевода различных услуг в электронный вид и ускорению внедрения в повсеместный обиход биометрии.

Комментируя это событие, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что объединение двух крупнейших компаний на данном поприще будет способствовать ускорению работы в указанном направлении.

«От работы нового предприятия во многом зависят дальнейшие темпы развития технологий идентификации в России», – подчеркнул чиновник.

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