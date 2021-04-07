Совкомбанк выставит оферту по облигациям серии FIZL2

Совкомбанк принял решение выставить оферту по согласованию с владельцами облигаций по облигациям серии FIZL2,

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальное сообщение этой кредитной организации, облигации серии FIZL2 будут приобретаться по цене 100,5% от номинала в количестве не более 5 млн штук.

Напомним, выпуск трёхлетний облигации серии FIZL2 объёмом 5 млрд руб. был размещён в мае прошлого года, в ставка одного купона установлена в размере 6,5% годовых.

Всего у Совкомбанка в обращении семь выпусков облигаций на общую сумму 54,5 млрд руб., один выпуск классических облигаций на сумму 1 млрд руб. и два выпуска облигаций на 250 млн долл.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк объявил о покупке пакетов акций банка «Восточный»: у фонда Baring Vostok (владеет 41,63% акций), компании «Финвижн» (42,01%) и Шерзода Юсупова (7,99%). Сделка должна быть закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Центробанка и ФАС России. Сумма и параметры покупки не раскрываются, известно лишь, что Совкомбанк планирует интегрировать новый актив в течение года-полутора.

Совкомбанк входит в список системно значимых, его активы по МСФО составляют 1,5 трлн руб. Активы «Восточного» по МСФО – 192 млрд. В ренкинге банков «Эксперт РА» по активам (с исключением чисто формально имеющих банковскую лицензию НРД и НКЦ) на 1 февраля Совкомбанк занимал 9-е место (12-е годом ранее), «Восточный» – 37-е (38-е годом ранее).

В результате сделки Совкомбанк присоединит к своей сети, насчитывающей 2 тыс. офисов и ещё более 2 тыс. отделений и мини-офисов по всей стране, 570 офисов «Восточного», большинство из которых расположены на Дальнем Востоке.

«Восточный» присутствует там в каждом населенном пункте с численностью населения свыше 10 тыс. человек. Самое же важное – Совкомбанк получит портфель кредитов физлицам «Восточного» в 126 млрд рублей и, сложив его со своим портфелем в 351 млрд, войдет в топ-10 крупнейших банков на рынке кредитования «физиков».

Подробно об этом читайте в материале журнала «Эксперт» «"Восточная" экспансия Совкомбанка».

