США сделали заявление о возможности вступления Украины в НАТО

О перспективах членства в НАТО для Украины высказались в Вашингтоне. Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон оказывает поддержку Киеву в этом вопросе, но окончательное решение о вхождении этой страны в НАТО находится в компетенции руководства альянса, передаёт РИА Новости.

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По ее словам, вступление в НАТО является стремлением украинцев, поэтому администрация президента США долгое время обсуждает с Украиной это намерение.

«Мы её усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против неё. Но решение о вступлении этой страны в НАТО может принять только альянс», – пояснила Псаки.

Кроме того, она добавила, что Вашингтон обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке Украины и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе этой беседы украинский лидер заявил, что членство в альянсе – единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

Между тем в Кремле убеждены, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке страны.

«Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», – сказал в ходе брифинга во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.