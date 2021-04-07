В Кремле объяснили нахождение российских войск у границы с Украиной

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков объяснил нахождение российских войск у границы с Украиной.

По словам представителя Кремля, Россия не представляет угрозу ни для какой страны и никому не угрожает, а её Вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным, передаёт РИА Новости.

Комментируя новости о передвижении российских войск в Ростовской области, пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что «наша российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным».

Кроме того, он также отметил, что РФ не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

«Российские вооруженные силы находятся там, на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что накануне Песков заявил, что российские власти считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, но главное, чтобы не было провокаций со стороны Украины.

«Все вы знаете, что глава РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с госпожой Ангелой Меркель и господином Эммануэлем Макроном, – напомнил он. – Президент России весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная».

Также Песков подчеркнул, что до других европейских столиц также доводилась озабоченность России.