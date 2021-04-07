В МВД рассказали о возможных изменениях в российских паспортах

В случае принятия ранее анонсированного законопроекта МВД по замене последней страницы паспортов, россиянам не придется менять документ, рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили, что подготовили законопроект, который предполагает добавление на последнюю страницу документа памятки для его владельца. В настоящее время на 20-й странице удостоверения личности размещена памятка с выноской из положения о паспорте российского гражданина. В нее будет добавлено напоминание о том, что главный документ страны выдается с 14 лет, также добавляется ремарка о возможности внести по желанию россиянина отметку о группе крови и резус-факторе и о причинах признания документа недействительным.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», - ответили в ведомстве на запрос РИА «Новости». Менять паспорт потребуется согласно действующему положению в 20 и 45 лет, напомнили в МВД

