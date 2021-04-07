В России за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 294 случая, передает оперштаб. 6 апреля сообщалось о 8328 случаях коронавируса в стране.

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Нарастающим итогом в РФ за все время эпидемии выявлено 4 606 162 случая COVID. Число летальных исходов в общей сложности достигло 101 480, из которых 374 человека скончались за последние сутки. Успешно перебороли заболевание 4 229 480 пациентов, из которых за минувшие сутки выписаны из российских больниц 9 445 россиян.

На первом месте по суточному приросту продолжает оставаться Москва, - в столице зарегистрировано 1 585 случаев COVID, 51 человек скончался, 1 551 пациент выздоровел. На втором месте находится Санкт-Петербург (+705), на третьем Московская область (+570). В пятерку вошли Нижегородская область (+247) и Ростовская область (+241). Наименьший прирост зафиксирован в Еврейской АО (+3), в Чукотском АО (+2) и в Тыве (+1). Ни одного случая заболевания не зафиксировано в Ненецком АО.

Россия продолжает занимать пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом, сообщает Университет Джонс Хопкинс. Лидируют США — 30,8 млн случаев заражения, далее следуют Бразилия (13,1 млн), Индия (12,8 млн) и Франция (4,9 млн). Всего в мире зарегистрировано около 132,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,9 млн случаев смерти от него.

