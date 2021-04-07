В США растет число людей, находящихся из-за пандемии на грани голода

В США растет число людей, оказавшихся на грани голода из-за пандемии коронавирусной инфекции, поскольку система продовольственной безопасности в стране находится в кризисе, рассказали РИА «Новости» в НКО Feeding America.

Эксперты отмечают, что до пандемии уровень продовольственного дефицита в США был самым низким со времен Великой депрессии, а продовольственная нестабильность во время эпидемии затронула 37 миллионов граждан. К концу года число людей, испытывающих проблему с продовольствием, возросло на 8 миллионов человек.

Руководитель организации помощи бездомным Эн Миски рассказала, что после начала пандемии коронавируса была зафиксирована «огромная разница» в количестве людей, которым не хватает продуктов. Она привела пример, что на благотворительной акции их фонда по раздаче продуктов голодным и бездомным раздали более двух тысяч порций еды.

«Люди стояли в очереди целых два дня», — сказала Миски. Она уверена, что пандемия еще раз доказала, насколько важны для общества некоммерческие и религиозные организаций, «принявшие эстафету» по поддержке уязвимых семей от государственной системы, которая в этом потерпела неудачу.

О нехватке продовольствия более 324 тысячам домохозяйств в округе Колумбия рассказал глава организации Bread for the City Джордж Джонс.

«Десять тысяч людей получают еду от нашей организации, около 100 человек приходят в наш центр ежедневно, и мы передаем им пакеты с продуктами», — поделился эксперт с РИА «Новости».

С его словами согласен Джозеф Лобрер из Центра бюджетных и политических приоритетов. Он рассказал, что многие семьи, которые никогда не испытывали недостатка в питании, перешли в разряд нуждающихся из-за потери дохода или кормильца. По его словам, пандемия оказала «ужасающий» эффект на семьи в США.

